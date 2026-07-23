Исследование: Косатки могут тараном разрывать добычу на части «ради игры»

Высокоскоростные удары косаток по добыче с последующим ее разрыванием могут выполнять сразу несколько функций — от облегчения кормления детенышей до социализации и игрового поведения.



К такому выводу пришли ученые, проанализировав видеозаписи двух случаев, зафиксированных в Калифорнийском заливе в июле 2024 года и сентябре 2025 года.



В обоих случаях взрослые косатки разгонялись и наносили мощные удары по острохвостой луне-рыбе (Masturus lanceolatus) с такой силой, что это приводило к масштабному разрушению тканей и распаду туши на множество фрагментов.



На кадрах, снятых в июле 2024 года, видно, как взрослая самка удерживает мертвую рыбу-луну за хвост, после чего взрослый самец разгоняется и наносит по ней сильный удар. В результате столкновения туша распадается на множество частей, а детеныш косатки поедает мелкие фрагменты мяса, тогда как взрослые особи питаются более крупными кусками.

Во втором случае, зафиксированном в сентябре 2025 года, исследователи наблюдали аналогичную картину. Самка косатки удерживала мертвую рыбу-луну, а другая взрослая особь мощным ударом буквально разнесла ее на тысячи фрагментов.

«Мы предполагаем, что данное поведение — «удар с фрагментацией» — может выполнять несколько функций, включая облегчение добычи корма для молодых косаток или отражение игрового поведения. Наблюдаемая координация между взрослыми особями указывает на высокий уровень кооперативной точности и может представлять собой распределение ролей при разделке добычи, социальное взаимодействие и обучение», — отметили авторы исследования.

Проанализировав количество косаток, их возрастные группы и характер взаимодействия с добычей, исследователи пришли к выводу, что обе рыбы-луны были уже мертвы к моменту начала фрагментации. Это свидетельствует о том, что подобные удары не были направлены на умерщвление жертвы.

По мнению ученых, такое поведение может быть частью сложного социального взаимодействия внутри группы, элементом игрового поведения или способом облегчить доступ к пище для молодых особей.

Ведущий автор исследования доктор Кэтрин А. Айрес отметила, что подобная стратегия может способствовать кормлению детенышей, одновременно выполняя важную социальную функцию. Айрес также подчеркнула, что случаи, когда косатки отрывают куски мяса от добычи с помощью ударов, описывались и ранее. Однако столь масштабное разрушение тканей жертвы в результате одного или нескольких мощных ударов было подробно задокументировано впервые, пояснила она.

Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Ethology.

- Крупнейшие представители семейства дельфиновых

Косатки (Orcinus orca), крупнейшие представители семейства дельфиновых (Delphinidae), являются широко распространенными морскими хищниками, занимающими вершину пищевой пирамиды. Их рацион включает более 200 видов добычи.

Известно, что косатки вступают с добычей как в потребительские, так и в непотребительские взаимодействия. Они могут наносить удары или даже убивать животных без последующего поедания.



Подобное поведение задокументировано у различных популяций и при охоте на самые разные виды добычи и, как правило, интерпретируется исследователями как проявление игры, социального взаимодействия либо форма практики, связанной с обучением молодых особей.

