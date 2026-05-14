Исраэль Кац раскритиковал звезду «Барселоны» Ямаля за фото с флагом Палестины

Muhammed Emin Canik, Marina Mussa
14 Май 2026•Обновить: 14 Май 2026
Министр обороны Израиля Исраэль Кац выступил с критикой в адрес молодой звезды «Барселоны» Ламина Ямаля, который держал флаг Палестины во время празднования чемпионства команды.
Кац в публикации на испанском языке в соцсети американской компании X раскритиковал Ямаля за то, что тот держал палестинский флаг.
Израильский министр утверждал, что футболист, держа флаг Палестины, якобы «разжигал ненависть к Израилю».
Кац также обратился к футбольному клубу «Барселона». Он заявил, что ожидает от клуба разъяснения о том, что поддержке подобного «подстрекательства» нет места в команде.
18-летний футболист «Барселоны» Ямаль держал флаг Палестины 11 мая во время празднования чемпионства своей команды.