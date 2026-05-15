Испанский актер Хавьер Бардем заявил о продолжающемся геноциде в Газе

Испанский актер Хавьер Бардем заявил, что Накба никогда не заканчивалась и сегодня она продолжается в виде геноцида в Газе, а также этнических чисток и апартеида на Западном берегу реки Иордан. Об этом говорится в послании актера, опубликованном в годовщину событий 1948 года, известных как Накба (Великая катастрофа), когда Израиль убил тысячи палестинцев и вынудил покинуть свои дома около миллиона человек.

Аккаунт Постоянного представительства Палестины при ООН опубликовал в соцсети американской компании Х видеообращение Бардема, записанное во время показа представителям ООН фильма о Палестине All That’s Left Of You («То, что осталось от тебя»), номинированного на премию «Оскар».

В своем обращении Бардем подчеркнул, что палестинский народ на протяжении многих лет борется против политики геноцида и этнических чисток со стороны Израиля.

«Мы понимаем, что Накба никогда не заканчивалась. Сегодня она продолжается в виде геноцида в Газе, а также этнических чисток и апартеида на Западном берегу», — сказал актер.

Испанский актер также дал высокую оценку «вековой борьбе палестинского народа против попыток маргинализации, его решимость оставаться на своей земле и сохранять свою богатую культуру, продолжая существовать как народ».

Фильм «То, что осталось от тебя», повествующий о травмах и поиске надежды палестинской семьи на протяжении трех поколений после Накбы 1948 года, был номинирован Иорданией на премию «Оскар» в категории «Лучший международный фильм».

День Накба (День катастрофы) отмечается палестинскими арабами 15 мая, на следующий день после того, как Израиль объявил независимость на исторических палестинских землях в 1948 году.

Этот день стал началом череды бедствий для палестинцев, продолжающихся в течение многих десятилетий.

После Дня Накбы израильские силы изгнали с родных земель около 1 миллиона палестинце. Были разрушены 675 палестинских деревень и городов, а тысячи палестинцев были убиты.

В результате последовавшего за Накбой исхода палестинцев в настоящее время 80 % из них проживают в качестве беженцев в различных странах мира.

Израиль, осуществляя геноцид в Газе, продолжает давление и убийства палестинцев и на оккупированном Западном берегу.