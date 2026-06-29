Испания, Швеция и Албания призвали НАТО к единству и укреплению обороны Представители трех стран выступили на Парламентском саммите НАТО в Стамбуле

Представители парламентов Испании, Швеции и Албании призвали к единству действий в рамках НАТО, подчеркнув важность инвестиций в оборону, уважения к международному праву, а также принципов демократии и прав человека.

Первый вице-спикер Сената Испании Хавьер Марото, третий вице-спикер Риксдага (парламента) Швеции Керстин Лундгрен и председатель Комиссии по иностранным делам и делам ЕС парламента Албании Игли Хасани выступили на Парламентском саммите НАТО в Стамбуле под председательством Турции.

Первый вице-спикер Сената Испании Марото в отметил, что лидеры стран-союзников по НАТО должны сотрудничать друг с другом. «Все страны НАТО должны отстаивать уважение к международному праву во всех без исключения конфликтах — будь то в Украине или на Ближнем Востоке», — заявил он.

Марото подчеркнул, что Европа должна стать более сильным членом НАТО. «Реформа НАТО не должна означать меньше США. Она должна означать, что европейцы берут на себя больше командования и ответственности, проявляют региональное лидерство и берут на себя бóльшую часть традиционного оборонного бремени», -заявил представитель законодательного органа.

Он привлек внимание к тому, что Европа пока не выработала единого голоса в оборонной сфере, Марото. «Многие европейцы говорят о демократии так, будто ее можно защитить без обороны. Но без безопасности не будет ни государства всеобщего благосостояния, ни больниц, ни школ, ни свободы», - сказал он.

- Демократия, права человека и свободная торговля

Третий вице-спикер парламента Швеции Лундгрен, в свою очередь, отметила, что в повестку предстоящего саммита лидеров НАТО в Анкаре войдут вопросы наращивания потенциала альянса, устойчивой поддержки Украины и увеличения промышленного производства в оборонной сфере.

Лундгрен заявила, что все партии шведского парламента привержены решению стран-членов НАТО о выделении 5% ВВП на оборону к 2035 году. «НАТО — это альянс, основанный на убеждении, что демократия, права человека, мировой порядок, основанный на правилах, и свободная торговля — это не просто великие идеалы, но и принципы, которые делают нас сильными сегодня», — сказала она.

Отметив, что этот подход сталкивается с угрозами безопасности и вызовами, Лундгрен подчеркнула важность приверженности защите союзников и поддержки Украины.

Безопасность отстаивают не только на поле боя

Председатель Комиссии по иностранным делам и делам ЕС парламента Албании Хасани обратил внимание на то, что безопасность строится на способности действовать сообща.

Хасани подтвердил поддержку Албанией Украины. «Мы повторяем фундаментальный принцип: безопасность защищается не только на поле боя, но и через солидарность и решимость, которые мы продолжаем проявлять», - сказал он.

Председатель отметил, что планы инвестиций в оборону в рамках НАТО являются стратегическим шагом с точки зрения готовности, устойчивости и сдерживания. Албания рассматривает критически важную инфраструктуру как движущую силу современной обороны, добавил он.