Испания подтвердила новый случай заражения хантавирусом

В понедельник, 25 мая Испания подтвердила новый случай заражения хантавирусом среди лиц, находящихся на профилактическом карантине в одной из мадридских больниц.

«Положительный результат был выявлен в ходе периодических диагностических проверок, проводимых среди лиц, находящихся под наблюдением в качестве контактов», — сообщило министерство здравоохранения страны в сообщении, опубликованном в американской социальной сети X.

Этот случай относится к лицу, имевшему тесный контакт с инфицированным, которое было выявлено в ходе эпидемиологического мониторинга после первоначального обнаружения вспышки заболевания.

Это второй положительный случай среди 14 граждан Испании, эвакуированных на Тенерифе с роскошного лайнера MV Hondius. На борту судна находилось около 150 пассажиров и членов экипажа из 23 стран.

11 мая министр здравоохранения Испании объявил, что один испанский пассажир на борту круизного лайнера MV Hondius дал положительный результат на хантавирус вскоре после того, как власти завершили операцию по эвакуации судна.

26 мая власти сообщили, что этот человек уже находился под клиническим наблюдением и в изоляции с момента поступления в больницу «в соответствии с протоколами, установленными Системой раннего предупреждения и оперативного реагирования».

После подтверждения диагноза с помощью ПЦР-теста пациент был переведен в отделение интенсивной изоляции больницы Гомес-Улья, где он будет находиться под специализированным медицинским наблюдением и в условиях строгих мер биобезопасности.

«Пациент останется в стационаре под специализированным медицинским наблюдением и в условиях мер биобезопасности, предусмотренных для подобных случаев», — сообщило министерство.

Органы здравоохранения подчеркнули, что выявление заболевания произошло в рамках уже запущенной системы контроля.

«Выявление случая произошло в рамках уже запущенной системы изоляции и контроля, поэтому это не изменяет ситуацию с риском для населения в целом», — добавили в министерстве.

Хантавирус — редкое заболевание, которое обычно передается через инфицированных грызунов или их экскременты. Однако штамм, ответственный за эту вспышку, — вирус Анд — может также передаваться между людьми при длительном тесном контакте, часто в закрытых помещениях.