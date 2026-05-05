Испания пережила самый жаркий апрель за последние 76 лет В Испании был зафиксирован самый теплый апрель за всю историю официальных метеорологических наблюдений с 1950 года, - AEMET

Средняя температура воздуха в Испании в апреле текущего года составила 15,1°C, что стало самым высоким показателем за последние 76 лет. Об этом свидетельствуют данные Испанского метеорологического агентства (AEMET).

Ранее самым теплым считался апрель 2023 года со средней температурой 14,9°C. Однако в текущем году этот показатель вырос до 15,1°C, установив новый рекорд.

В AEMET отметили, что температура держалась выше климатической нормы почти весь месяц, за исключением короткого периода с 11 по 13 апреля.

Также подчеркивается, что в первые четыре месяца 2026 года периоды с температурой выше нормы преобладали над более холодными периодами. Этот период стал одним из самых теплых с начала наблюдений — уступив лишь 1997 и 2024 годам.

За первые четыре месяца 2026 года было зафиксировано 12 рекордно жарких дней, тогда как обычно за весь год их бывает около пяти,- пояснили в агентстве.