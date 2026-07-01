В июне температура превысила норму на 3,2 градуса, а около 900 смертей, по оценкам специалистов, были связаны с аномальной жарой

Испания пережила самое жаркое первое полугодие за 65 лет В июне температура превысила норму на 3,2 градуса, а около 900 смертей, по оценкам специалистов, были связаны с аномальной жарой

Первые шесть месяцев 2026 года стали самыми жаркими в Испании с начала ведения официальных метеонаблюдений в 1961 году, сообщило Государственное метеорологическое агентство страны (AEMET).

По данным агентства, с января по июнь средняя температура воздуха превышала климатическую норму на 1,6 градуса.

В AEMET отметили, что июнь оказался "исключительно жарким": средняя температура в этом месяце была на 3,2 градуса выше нормы.

"Тенденция к потеплению в июне очень заметна. Июнь 2026 года стал вторым самым жарким за всю историю наблюдений, уступив только июню 2025 года", — заявили в агентстве.

Также сообщается, что семь самых жарких первых полугодий за последние 65 лет пришлись на последнее десятилетие.

Тем временем экстремальная жара оказала серьезное влияние на здоровье населения. По данным испанской системы мониторинга смертности от всех причин (MoMo), в июне около 900 смертей в стране предположительно были связаны с высокими температурами.

Более 600 из этих случаев, по информации MoMo, пришлись на период волны жары, которая в конце июня охватила большую часть территории Испании.