Мадрид ускоряет рассмотрение дел мигрантов и репатриацию тех, кто нелегально проник в Сеуту

Испания определила приток мигрантов в Сеуту как «нападение» Мадрид ускоряет рассмотрение дел мигрантов и репатриацию тех, кто нелегально проник в Сеуту

Премьер-министр Испании Педро Санчес в пятницу, 31 июля назвал массовый приток мигрантов в испанский анклав Сеута «нападением» и «нарушением территориальной целостности Испании», пообещав при этом восстановить нормальную обстановку «как можно скорее».

Выступая в Сеуте, Санчес заявил, что правительство поддерживает жителей города в связи с наплывом мигрантов, назвав сложившуюся ситуацию беспрецедентным нарушением общей тенденции к сокращению нелегальной миграции.

«То, что произошло вчера, заслуживает нашего резкого осуждения на самом высоком уровне, как нарушение и нападение на территориальную целостность такого испанского города, как Сеута», – сказал он.

Премьер сообщил, что Испания ускоряет рассмотрение дел мигрантов и репатриацию тех, кто нелегально проник в Сеуту, добавив, что «многие из этих мигрантов уже покидают город».

Политик сообщил, что правительственная комиссия по вопросам предоставления убежища провела экстренное заседание с целью ускорения процедур выдворения.



Он также пообещал мобилизовать «все государственные ресурсы» для восстановления нормальной обстановки в Сеуте «в кратчайшие сроки», отметив, что обеспечение безопасности и мирного сосуществования в городе является «неотложным» вопросом.



По словам Санчеса, преступные сети контрабандистов воспользовались недавним постановлением Верховного суда о возвращении через границу, распространяя в социальных сетях вводящие в заблуждение интерпретации, которые спровоцировали массовое движение в сторону Сеуты.



В постановлении установлено, что мигранты, задержанные в море при попытке добраться до Сеуты или Мелильи — другого испанского анклава в Северной Африке — не могут быть немедленно возвращены в Марокко.



Правительство планирует установить плавучие буи возле волнолома, чтобы создать заметный физический барьер.

Премьер-министр также заявил, что правительство рассмотрит вопрос о необходимости внесения изменений в законодательство для повышения эффективности процедур возвращения через границу.



Санчес также отметил, что Испания тесно сотрудничает с Марокко в целях ускорения репатриации и борьбы с сетями торговли людьми, выразив при этом сожаление в связи со смертельными случаями, произошедшими во время кризиса.



Половина мигрантов вернулась



По данным агентства EFE, Министерство внутренних дел Испании сообщило, что более 25 000 из примерно 50 000 мигрантов, нелегально проникших в Сеуту с четверга, к 13:30 (11:30 по Гринвичу) по местному времени в пятницу уже вернулись в Марокко.



Число выезжающих, вероятно, будет расти в течение дня, при этом выезд продолжается со скоростью около 150 человек в минуту.



По данным агентства EFE, многие мигранты начали добровольно возвращаться, осознав, что им не удастся урегулировать свой статус в Испании, хотя небольшие группы продолжали пытаться добраться до Сеуты по морю и через волнолом.

Марокканская полиция вступает в столкновения с группами молодых людей вблизи границы, а, по данным испанских властей, в результате миграционного кризиса погибли по меньшей мере 43 человека.



ЕС обещает продолжить поддержку Испании в связи с «неприемлемой» ситуацией



Европейский комиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер также заявил, что ситуация в Сеуте является «неприемлемой», и пообещал, что ЕС будет и впредь оказывать Испании поддержку в управлении внешней границей блока.



В заявлении, опубликованном на сайте X, Бруннер отметил, что по-прежнему находится в тесном контакте с испанскими властями по мере развития ситуации.



«Я вновь подчеркиваю, что дальнейшего продвижения в направлении европейского континента или других государств-членов не наблюдается. Шенгенский пограничный кодекс предусматривает особые правила, применимые к Сеуте и Мелилье. Пограничный контроль в отношении лиц, выезжающих из Сеуты и Мелильи, остается в силе», — заявил он.

Он положительно оценил то, что он назвал тесным сотрудничеством между Испанией и Марокко в урегулировании сложившейся ситуации и обеспечении оперативной репатриации мигрантов.



Бруннер заявил, что Европейская комиссия будет продолжать сотрудничество с испанскими властями с целью эффективного использования инструментов, предусмотренных новым Пактом ЕС о миграции и убежище, а также оказывать дополнительную поддержку через агентства ЕС.



Он добавил, что готов при необходимости посетить затронутые районы, подчеркнув, что неотложной приоритетной задачей ЕС является оказание поддержки Испании в обеспечении эффективной и упорядоченной защиты и управления внешней границей блока.