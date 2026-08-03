На вторник запланирована экстренная видеоконференция с участием глав МВД 27 стран-участниц ЕС

Испания обратиться к европейским странам за поддержкой в связи с наплывом нелегальных мигрантов На вторник запланирована экстренная видеоконференция с участием глав МВД 27 стран-участниц ЕС

Испания обратится к европейским партнерам с просьбой о солидарности в связи с наплывом нелегальных мигрантов в испанский анклав Сеута на севере Африки.

Как сообщает газета El Pais, об этом глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил испанскому государственному телевидению TVE.

Министр отметил, что Мадрид запросит помощь у европейских партнеров на встрече с участием министров внутренних дел 27 стран — членов Европейского союза и Европейской комиссии, которая запланирована на вторник, 4 августа.

Альбарес заявил, что на фоне наплыва мигрантов «международные реакционные силы» намеренно нагнетают панику, распространяют фейковые новости и используют кризис в Сеуте для раскола Евросоюза.

При этом, по его словам, эти силы «очень быстро преувеличивают происходящее» и «распространяют ложь и фейковые новости о Шенгенской зоне».

Кроме того, Альбарес подчеркнул, что Марокко «с самого начала» сотрудничало в урегулировании данного кризиса.

Что произошло?

30 июля были задержаны более 800 нелегальных мигрантов, пытавшихся вплавь добраться от побережья марокканского города Фенидек до испанского анклава Сеута на севере Африки.

Сообщалось, что испанское правительство мобилизовало все имеющиеся ресурсы для урегулирования ситуации.

В связи с учащением попыток нелегальной миграции в Сеуту испанские власти приняли решение направить в этот район вооруженные силы для обеспечения безопасности.

По последним данным, число нелегальных мигрантов, погибших при попытке пересечь границу между Марокко и Испанией, достигло 88 человек.