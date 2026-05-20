Испания направит 1600 военных на учения НАТО в Словакии

Испания направит в Словакию 1600 военнослужащих и более 300 единиц военной техники для участия в учениях, которые пройдут в ближайшие недели в составе Многонациональной бригады НАТО.

В Мадриде состоялась пресс-конференция, посвященная учениям НАТО Strong Lineage 26, в которых примут участие Испания, Словакия, Чехия, Португалия, Румыния, Словения и Турция.

Один из командиров испанского воинского контингента подполковник Хуан Вильярта сообщил, что Испания впервые возглавит учения Многонациональной бригады НАТО в Словакии.

По словам Вильярты, целью учений по активации и развертыванию Strong Lineage 26 является демонстрация боевой готовности Многонациональной бригады. Он отметил, что маневры, которые в этом году впервые пройдут в полном составе, представляют собой «очень сложную логистическую задачу».

Согласно представленным данным, в учениях примут участие в общей сложности 2900 военнослужащих из семи стран НАТО. Испания направит 1600 военных и более 300 единиц военной техники.

Учения пройдут с 29 мая по 4 июня на полигонах Лешть в Словакии и Крофт в Венгрии. В ходе маневров семь стран проверят свои возможности. Кроме того, учения позволят Верховному главнокомандующему Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе (SACEUR) убедиться в боевой готовности бригады.

Многонациональная бригада в Словакии действует как часть оборонительного щита НАТО на восточном фланге альянса.