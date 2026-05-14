Испания и Саудовская Аравия повысили уровень двусторонних отношений до «стратегического партнерства» По итогам встречи подписано соглашение о взаимной отмене виз для диппаспортов

Испания и Саудовская Аравия по итогам встречи министров иностранных дел в Мадриде подписали соглашение, предусматривающее повышение двусторонних отношений до уровня «стратегического партнерства».

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес провел встречу в Мадриде со своим саудовским коллегой Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом.

Альбарес и бен Фархан сообщили, что подписанные документы о создании Совета стратегического партнерства позволят двум странам проводить встречи, направленные на укрепление механизма координации в сферах политики, безопасности, обороны, торговли, экономики, транспорта, энергетики и культуры.

Глава МИД Испании Альбарес вновь заявил о солидарности Испании с Саудовской Аравией «на фоне неизбирательных и несправедливых атак Ирана» против королевства.

По словам Альбареса, Саудовская Аравия на Ближнем Востоке всегда проводила «сдержанную, ответственную, направленную на деэскалацию и дипломатическое урегулирование политику».

«Испания и Саудовская Аравия защищают международное право. Обе страны также выступают за укрепление режимов прекращения огня в Газе и Ливане», - сказал он.

Альбарес отметил, что обе страны считают необходимым работать ради региональной стабильности путем переговоров и диалога. Он подчеркнул, что проход через Ормузский пролив «всегда должен быть свободным, безопасным и осуществляться без каких-либо сборов за проход».

Глава МИД Испании также подтвердил, что приверженность Мадрида Государству Палестина столь же тверда, как и позиция Саудовской Аравии по этому вопросу. Он поблагодарил саудовского коллегу за приглашение принять участие в Expo 2030 в Эр-Рияде, участие Испании в котором подтвердил премьер-министр Педро Санчес.

По итогам встречи также было подписано соглашение о взаимной отмене виз для владельцев дипломатических и служебных паспортов.