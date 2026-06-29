Мы благодарны Турции за организацию переговоров, которые проходили в Стамбуле в 2022 году - глава делегации Украины в ПА НАТО

Исландия, Черногория и Украина на саммите ПА НАТО оценили вопросы безопасности Мы благодарны Турции за организацию переговоров, которые проходили в Стамбуле в 2022 году - глава делегации Украины в ПА НАТО

Представители делегаций Греции, Исландии, Черногории и Украины в Парламентской ассамблее НАТО выступили с оценками относительно архитектуры безопасности, роли НАТО и хода российско-украинского конфликта.

Заместитель главы делегации Греции в ПА НАТО Димитрис Керидис, глава делегации Исландии Дагюр Эггертссон, глава делегации Черногории Душко Степович и глава делегации Украины Егор Чернев выступили на Парламентском саммите НАТО, который проходит в Стамбуле при поддержке Турции.

Керидис назвал Стамбул «величественным и великолепным» городом. «В мире есть много городов, но Стамбул - единственный в своем роде», - отметил он.

Керидис указал, что Генконсульство Греции ежедневно выдает гражданам Турции около 2 тысяч шенгенских виз, подчеркнув, что это свидетельствует о тесных связях между народами двух стран и их взаимном положительном отношении друг к другу.

Керидис также заявил, что в этом году ожидается визит в Грецию более 2 миллионов граждан Турции.

Отметив, что Турция, по их мнению, «должна быть включена в Шенгенскую зону», Керидис сказал, что некоторые европейские партнеры проявляют заинтересованность в торговых соглашениях, но «предпочитают держать Анкару в стороне от Шенгена». «Мы же искренни в своем стремлении протянуть руку дружбы», - сказал он.

- Акцент на доверии и общих ценностях

Глава делегации Исландии в ПА НАТО Эггертссон заявил, что находиться в Стамбуле, который на протяжении веков соединяет культуры, континенты и цивилизации, - «особая привилегия». «Этот город напоминает нам, что безопасность никогда не строится в изоляции, а формируется через диалог, сотрудничество и общую ответственность», - сказал он.

Эггертссон отметил, что встреча проходит в период, когда международный порядок находится под беспрецедентным давлением. По его словам, наблюдаются растущие угрозы международному праву, попытки ослабить демократические институты и дезинформационные кампании, направленные на подрыв доверия в обществах.

Эггертссон подчеркнул, что НАТО существует «не только для защиты территорий, но и для защиты принципов, которые делают мир возможным».

«Военный потенциал важен, сдерживание важно и находится в основе НАТО. Однако одна лишь военная мощь не может поддерживать существование альянса. Подлинная основа строится на доверии: доверии друг к другу, доверии к нашим демократическим институтам и уверенности в том, что общие ценности, которые мы защищаем, достойны защиты», - подчеркнул Эггертссон.

- Значение НАТО сегодня выше, чем когда-либо

Глава делегации Черногории в ПА НАТО Степович обратил внимание на то, что продолжающиеся войны в Европе и на Ближнем Востоке, кибератаки, дезинформационные кампании и попытки ослабить демократические институты ясно показывают: безопасность больше не может рассматриваться исключительно с точки зрения государств. По его словам, именно поэтому НАТО сегодня имеет большее значение, чем когда-либо.

Степович заявил, что Черногория решительно поддерживает дальнейшее укрепление оборонного потенциала НАТО и увеличение инвестиций в оборону.

«Этот вопрос касается не только статистики или определенного процента валового внутреннего продукта. Это показатель того, насколько мы готовы защищать мир, стабильность и наш общий образ жизни», - сказал он.

Он напомнил, что Черногория стремится стать следующим членом Европейского союза в 2028 году, отметив, что это позволит стране внести еще больший вклад в стабильность Европы и Средиземноморского региона.

Глава делегации Украины в ПА НАТО Чернев отметил, что многолетние совместные усилия начинают приносить результаты. От имени украинского народа он выразил благодарность и заявил, что Украина «начинает перехватывать инициативу» в конфликте с Россией.

По утверждению Чернева, Россия несет «военные, экономические, гуманитарные и моральные потери».

«Мы не должны дать ей возможность восстановиться и заново нарастить свои силы. В конечном итоге мы должны усилить на нее давление и принудить к миру, потому что единственная страна, которая не хочет мира, это Россия», - заявил он.

По словам Чернева, Украина признательна Турции за организацию переговоров в Стамбуле в 2022 году, однако они завершились безрезультатно, поскольку предложенные условия мира Киев счел несправедливыми и неприемлемыми, так как они могли поставить под угрозу суверенитет страны.

Он подчеркнул, что после конфликта значение Украины для НАТО еще больше возрастет, добавив, что безопасность Европы останется неполной без полноценного членства Украины в НАТО.