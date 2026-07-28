Исламская организация сопротивления Ирака отвергла причастность к атакам БПЛА на нефтяные объекты Саудовской Аравии

Ali Makram Ghareeb, Elmira Ekberova
28 Июля 2026•Обновить: 28 Июля 2026
Исламская организация сопротивления Ирака опровергла утверждения о своей причастности к атакам беспилотников на нефтяные объекты Саудовской Аравии.
Соответствующее письменное заявление распространила сама организация.
В документе говорится, что атаки беспилотных летательных аппаратов на несколько объектов в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде и городе Янбу, обеспечивающих транспортировку и поставки сырой нефти, не были организованы Исламской организацией сопротивления Ирака. Вместо подобных обвинений организация призвала добиваться снятия блокады, введенной в отношении Йемена.
Ранее Министерство иностранных дел Саудовской Аравии осудило атаки БПЛА, заявив, что они были совершены поддерживаемыми Ираном вооруженными формированиями» в Ираке.
В заявлении саудовского внешнеполитического ведомства также содержался призыв к правительству Ирака принять все необходимые меры для предотвращения использования территории страны в качестве плацдарма для подобных атак.
Премьер-министр Ирака Али аз-Зейди, в свою очередь, поручил провести расследование утверждений о том, что удары по территории Саудовской Аравии были нанесены с территории Ирака.