Исламская организация сопротивления Ирака отвергла причастность к атакам БПЛА на нефтяные объекты Саудовской Аравии

Исламская организация сопротивления Ирака опровергла утверждения о своей причастности к атакам беспилотников на нефтяные объекты Саудовской Аравии.

Соответствующее письменное заявление распространила сама организация.

В документе говорится, что атаки беспилотных летательных аппаратов на несколько объектов в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде и городе Янбу, обеспечивающих транспортировку и поставки сырой нефти, не были организованы Исламской организацией сопротивления Ирака. Вместо подобных обвинений организация призвала добиваться снятия блокады, введенной в отношении Йемена.

Ранее Министерство иностранных дел Саудовской Аравии осудило атаки БПЛА, заявив, что они были совершены поддерживаемыми Ираном вооруженными формированиями» в Ираке.

В заявлении саудовского внешнеполитического ведомства также содержался призыв к правительству Ирака принять все необходимые меры для предотвращения использования территории страны в качестве плацдарма для подобных атак.

Премьер-министр Ирака Али аз-Зейди, в свою очередь, поручил провести расследование утверждений о том, что удары по территории Саудовской Аравии были нанесены с территории Ирака.