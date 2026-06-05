Ирландия запретила въезд в страну израильским министрам Бен-Гвиру и Смотричу

Behlül Çetinkaya, Nariman Mehdiyev
05 Июня 2026•Обновить: 05 Июня 2026
Министерство юстиции Ирландии приняло решение о запрете на въезд в страну израильским министрам Итамару Бен-Гвиру и Безалелю Смотричу.
В заявлении Министерства юстиции Ирландии отмечается, что по указанию премьер-министра Майкла Мартина в отношении ультраправого министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира и министра финансов Безалеля Смотрича введены ограничения на въезд в страну.
В заявлении сообщается о запрете на въезд в Ирландию для двух министров.
«Министры юстиции и внутренних дел, следуя заявлению премьер-министра о необходимости принять меры для предотвращения въезда в нашу страну членов израильского правительства, сыгравших роль в усугублении катастрофы в Газе, дали своим сотрудникам указание не допускать Бен-Гвира и Смотрича в Ирландию в случае попытки их въезда», - говорится в документе.
Ирландия требует санкций на уровне ЕС
Премьер-министр Мартин в своей оценке ситуации на саммите Европейский союз – Западные Балканы в Монтегенро отметил, что высказывания Бен-Гвира и Смотрича свидетельствуют о стремлении уничтожить палестинский народ.
Мартин подчеркнул, что это решение должно быть принято на уровне международного сообщества: «На мой взгляд, то, что они (Бен-Гвир и Смотрич) сделали, требует введения санкций на уровне ЕС. Мы постараемся это сделать, независимо от того, получим ли мы достаточную поддержку со стороны ЕС».
Решение Министерства юстиции Ирландии вступило в силу без одобрения парламента и кабинета министров.