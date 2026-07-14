Иран: экспорт нефти продолжается без перебоев, несмотря на санкции США Тегеран создал механизмы, позволяющие нейтрализовать влияние американских санкций на экспорт нефти - министр нефти Ирана Мохсен Пакнежад

Экспорт иранской нефти продолжается без перебоев, несмотря на решение США прекратить действие 60-дневного освобождения от санкций. Об этом заявил министр нефти Ирана Мохсен Пакнежад.

Как сообщается на официальном сайте правительства Ирана, Пакнежад прокомментировал ситуацию с поставками иранской нефти на внешние рынки.

По его словам, Иран на протяжении многих лет создавал механизмы, позволяющие нейтрализовать влияние американских санкций на экспорт нефти.

Пакнежад отметил, что, несмотря на предусмотренное меморандумом между Тегераном и Вашингтоном 60-дневное освобождение нефтяного экспорта от санкций, иранская сторона не стала отказываться от ранее созданных механизмов.

Он подчеркнул, что Иран продолжает использовать эти каналы. По его утверждению, США не выполнили взятые на себя обязательства, прекратили действие санкционного исключения для нефтяного экспорта и тем самым нарушили десятый пункт меморандума.

«Поскольку механизмы, предусмотренные для продолжения экспорта нефти, были сохранены, поставки иранской нефти продолжаются в прежнем режиме. Слава Богу, никаких проблем в этой сфере мы не испытываем», - заявил Пакнежад.