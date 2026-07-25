За последние 24 часа силы КСИР предупредительными выстрелами остановили четыре судна, предпринявших попытку осуществить несанкционированный проход через пролив, - ВМС

Иран: четыре судна остановлены в Ормузском проливе предупредительными выстрелами За последние 24 часа силы КСИР предупредительными выстрелами остановили четыре судна, предпринявших попытку осуществить несанкционированный проход через пролив, - ВМС

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил об открытии предупредительного огоня по четырем судам, предпринявшим попытку без разрешения пройти через Ормузский пролив вне установленного маршрута. Об этом сообщает иранское государственное телевидение со ссылкой на заявление Военно-морских сил КСИР.

Согласно сообщению, за последние 24 часа силы КСИР предупредительными выстрелами остановили четыре судна, пытавшиеся осуществить несанкционированный проход через пролив, вынудив их изменить маршрут.

Иран и США ранее сообщали, что в рамках переговорного процесса при посредничестве Пакистана 14 июня было достигнуто соглашение из 14 пунктов, предусматривающее прекращение войны и урегулирование разногласий между сторонами путем переговоров.

Иран утверждает, что согласно соглашению, проход судов через Ормузский пролив не может осуществляться без его контроля, и в этой связи время от времени вмешивается в судоходство.

В последний раз КСИР 22 июля предупредил о недопустимости использования альтернативных маршрутов при прохождении Ормузского пролива.