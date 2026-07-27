В Тегеране пригрозили Украине ответом после атаки на иранское судно в Каспийском море

Иран: Украина вскоре поймет, что ни одно действие против Ирана не остается без ответа В Тегеране пригрозили Украине ответом после атаки на иранское судно в Каспийском море

Председатель Комиссии парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Ибрахим Азизи, комментируя атаку Украины на иранское судно в Каспийском море, заявил, что Киев «вскоре поймет, что Иран не оставляет без ответа ни одного действия» против себя.

Соответствующее заявление Азизи опубликовал на своей странице в социальной сети американской компании X.

Он подчеркнул, что любые действия против Ирана «всегда имеют свою цену», добавив, что США и Израиль хорошо это понимают.

«Украина вскоре может понять, что Иран не оставляет без ответа ни одного действия», — заявил Азизи.

Он также, вновь обращаясь к ситуации вокруг Украины, добавил: «Список тех, кто допустил ошибочный расчет, становится все длиннее».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Каспийском море дальнобойными ударами были поражены суда, перевозившие связанные с Ираном военные грузы, а также военный корабль.

Министерство иностранных дел Ирана осудило эту атаку.

Кроме того, временный поверенный в делах Украины в Тегеране был вызван в Министерство иностранных дел Ирана в связи с произошедшим.