Иран: Украина вскоре поймет, что ни одно действие против Ирана не остается без ответа

Tolga Akbaba, Elmira Ekberova
27 Июля 2026•Обновить: 27 Июля 2026
Председатель Комиссии парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Ибрахим Азизи, комментируя атаку Украины на иранское судно в Каспийском море, заявил, что Киев «вскоре поймет, что Иран не оставляет без ответа ни одного действия» против себя.
Соответствующее заявление Азизи опубликовал на своей странице в социальной сети американской компании X.
Он подчеркнул, что любые действия против Ирана «всегда имеют свою цену», добавив, что США и Израиль хорошо это понимают.
«Украина вскоре может понять, что Иран не оставляет без ответа ни одного действия», — заявил Азизи.
Он также, вновь обращаясь к ситуации вокруг Украины, добавил: «Список тех, кто допустил ошибочный расчет, становится все длиннее».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Каспийском море дальнобойными ударами были поражены суда, перевозившие связанные с Ираном военные грузы, а также военный корабль.
Министерство иностранных дел Ирана осудило эту атаку.
Кроме того, временный поверенный в делах Украины в Тегеране был вызван в Министерство иностранных дел Ирана в связи с произошедшим.