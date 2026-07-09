Тегеран заявил, что американские удары нарушают суверенитет страны и противоречат международному праву

Иран уведомил ООН о нарушении США Устава ООН и Исламабадского меморандума Тегеран заявил, что американские удары нарушают суверенитет страны и противоречат международному праву

Иран официально уведомил ООН, что удары США являются «явным нарушением Устава ООН и Исламабадского меморандума о взаимопонимании».

Постоянное представительство Ирана при ООН направило отдельные письма председателю Совета Безопасности ООН и генеральному секретарю организации в связи с американскими атаками.

В письмах говорится, что Соединенные Штаты, «вновь грубо нарушив Устав ООН и свои международные обязательства, начали масштабные военные атаки против суверенитета и территориальной целостности Ирана».

Тегеран также заявил, что данные удары являются явным нарушением пункта 4 статьи 2 Устава ООН, запрещающего применение силы против территориальной целостности и политической независимости государств, а также фундаментальным нарушением статьи 1 Исламабадского меморандума о взаимопонимании.