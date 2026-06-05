Иран требует разморозки активов в рамках переговоров с США Тегеран настаивает на освобождении части замороженных средств и компенсациях

Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади заявил, что в рамках продолжающихся переговоров с США «50% замороженных активов должны быть освобождены сразу после подписания меморандума о взаимопонимании».

В заявлении, сделанном агентству Мехр, Гарибабади прокомментировал текущую повестку переговоров.

Он отметил, что США незаконно заморозили иранские активы и что ряд стран поддержал это решение. По его словам, в рамках переговоров Иран требует поэтапного возврата средств:

«Пятьдесят процентов замороженных активов должны быть освобождены сразу после подписания меморандума о взаимопонимании. Остальная часть должна быть переведена Ирану в разумные сроки после подписания. Это наши деньги», — заявил он.

Гарибабади подчеркнул, что для Тегерана также важны отмена санкций против Ирана и компенсация ущерба, причиненного войной. Он отметил, что эти вопросы должны быть включены в текст меморандума, а технические детали будут обсуждаться на последующих этапах переговоров.

Он сообщил, что работа над возможным текстом соглашения продолжается: «Мы добились значительного прогресса по тексту, однако одновременно следим за ситуацией на местах, включая позицию США и региональные события. Это включает и планируемые действия Израиля в Ливане».

Гарибабади также заявил, что достигнутое 8 апреля соглашение о прекращении огня распространяется и на Ливан, и поэтому действия Израиля в Ливане являются его нарушением. Он добавил, что Иран уже направил соответствующие предупреждения другой стороне — как в устной форме, так и через практические шаги.

Комментируя ситуацию вокруг Ормузского пролива, он отметил, что взимание платы за проход в рамках морских услуг не противоречит международному морскому праву. По его словам, Иран совместно с Оманом может взимать плату за предоставление услуг лоцманов, спасательных операций и обеспечения безопасности.