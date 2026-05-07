Иран: Тегеран рассчитывает на активную роль Китая в продвижении мирных инициатив Иран высоко оценивает четырехпунктное предложение Китая, направленное на укрепление мира - глава МИД Ирана Аббас Аракчи

Тегеран рассчитывает на продолжение активной роли Китая в продвижении мирных усилий и прекращении конфликтов. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил в своем заявлении в соцсети американской компании X.

Аракчи отметил, что в рамках официального визита в Пекин он провел конструктивную встречу с министром иностранных дел Китая Ван И.

По словам главы иранского МИД, он подчеркнул, что Иран доверяет Китаю и ожидает, что Пекин продолжит играть активную роль в продвижении мирных инициатив и урегулировании конфликтов.

Аракчи также заявил, что китайская сторона поддерживает формирование нового регионального подхода, который позволит обеспечить баланс между развитием и безопасностью в постконфликтный период.

Кроме того, стороны подтвердили право Ирана на суверенитет и защиту национального достоинства.

Глава иранской дипломатии добавил, что Тегеран высоко оценивает четырехпунктное предложение Китая, направленное на укрепление мира и стабильности в регионе.