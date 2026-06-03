В иранском МИД осудили удары, нанесенные американскими военными в ночное время суток и ранним утром по иранскому нефтяному танкеру в Ормузском проливе и телекоммуникационной башне на острове Кешм

Иран: США совершили атаки с территории Кувейта и Бахрейна В иранском МИД осудили удары, нанесенные американскими военными в ночное время суток и ранним утром по иранскому нефтяному танкеру в Ормузском проливе и телекоммуникационной башне на острове Кешм

Тегеран обвинил власти Кувейта и Бахрейна в «прямой ответственности» за атаки на Иран. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Ирана.

В иранском ведомстве осудили удары, нанесенные американскими военными в ночное время суток и ранним утром по иранскому нефтяному танкеру в Ормузском проливе и телекоммуникационной башне на острове Кешм.

«Эти агрессивные действия являются не только нарушением режима прекращения огня, объявленного 8 апреля, но и грубым нарушением пункта 4 статьи 2 Устава ООН и международного права», — говорится в сообщении.

В МИД Ирана заявили, что США использовали территорию и объекты стран региона для атак против Ирана, тогда как Кувейт и Бахрейн несут за это «прямую и очевидную ответственность».

«Любая страна, которая позволяет использовать свою сухопутную территорию, морское или воздушное пространство либо инфраструктуру для осуществления военных атак против Ирана, нарушает нормы международного права и принципы добрососедства. Согласно резолюции 3314 Генеральной Ассамблеи ООН, такие действия квалифицируются как акт агрессии. Ответственность за последствия лежит на американо-сионистских агрессорах, а также на тех, кто помогает им в этих актах агрессии против Ирана, предоставляя территорию и объекты», - следует из сообщения.



Столкновения между Ираном и США в районе Ормузского пролива

Ранее иранские СМИ сообщили о взрывах на принадлежащем Ирану острове Кешм, расположенном недалеко от Ормузского пролива. После этого армия Кувейта заявила, что территория страны подверглась атакам с применением ракет и беспилотников.

Центральное командование ВС США (CENTCOM), в свою очередь, сообщило о нанесении ракетного удара по нефтяному танкеру, следовавшему в направлении острова Харк.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что военно-морские силы страны нанесли ракетный удар по связанному с США и Израилем судну Panaya после ракетного удара США по иранскому нефтяному танкеру в районе Ормузского пролива.

В КСИР также сообщили об атаке на американские военные базы в Кувейте и Бахрейне с применением ракет и БПЛА в ответ на авиаудар США по коммуникационной башне к югу от острова Кешм.