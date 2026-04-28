Иран: США не вправе диктовать свою международную политику Сегодня весь мир рассматривает США и сионистский режим (Израиль) как символы государственного терроризма - заявил заместитель министра обороны Ирана Риза Телаи Ник

Заместитель министра обороны Ирана Риза Телаи Ник заявил, что США больше не находятся в положении, позволяющем им диктовать свою международную политику. Он добавил, что Вашингтон «вынужден признать, что ему необходимо отказаться от своих незаконных и нелогичных требований».

Как сообщает полуофициальное иранское информационное агентство «Тесним», заместитель министра обороны по стратегическому планированию и развитию управления Телаи Ник выступил с заявлением для прессы в Бишкеке, столице Кыргызстана, где он находится для участия в заседании министров обороны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

В своем заявлении, касающемся войны, начавшейся с нападений США и Израиля на его страну, Телаи Ник сказал: «Сегодня весь мир рассматривает США и сионистский режим (Израиль) как символы государственного терроризма».

Отметив, что Иран продолжает удовлетворять потребности своих вооруженных сил в оборонной сфере, Телаи Ник добавил: «Иран готов делиться своими оборонными возможностями с независимыми странами, в первую очередь с государствами-членами Шанхайской организации сотрудничества».

Телаи Ник, проведя отдельные встречи с министрами обороны Кыргызстана, России, Пакистана и Беларуси, отметил:

«США больше не находятся в положении, позволяющем им в одиночку диктовать свою международную политику. Это было ясно продемонстрировано всему миру благодаря решимости иранского народа и Вооруженных сил. США будут вынуждены признать, что им придется отказаться от своих незаконных и неразумных требований».