После заявления премьер-министра Пакистана о достижении США и Ираном мирного соглашения, государственное телевидение Ирана выпустило сообщение

Иран: Сопротивление перед лицом противника вынудило США признать окончание войны После заявления премьер-министра Пакистана о достижении США и Ираном мирного соглашения, государственное телевидение Ирана выпустило сообщение

Государственное телевидение Ирана заявило, что сопротивление вооруженных сил и народа страны перед лицом противника вынудило США признать окончание войны.

После заявления премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа о том, что между США и Ираном было достигнуто мирное соглашение, государственное телевидение Ирана выпустило сообщение по этому поводу.

«Сопротивление вооруженных сил и народа перед лицом преступного врага вынудило США признать окончание войны», - говорится в сообщении.