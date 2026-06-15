Иран: Сопротивление перед лицом противника вынудило США признать окончание войны

Tolga Akbaba, Elmira Ekberova
15 Июня 2026•Обновить: 15 Июня 2026
Государственное телевидение Ирана заявило, что сопротивление вооруженных сил и народа страны перед лицом противника вынудило США признать окончание войны.
После заявления премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа о том, что между США и Ираном было достигнуто мирное соглашение, государственное телевидение Ирана выпустило сообщение по этому поводу.
«Сопротивление вооруженных сил и народа перед лицом преступного врага вынудило США признать окончание войны», - говорится в сообщении.