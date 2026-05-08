Иран сообщил о захвате иностранного нефтяного танкера Тегеран утверждает, что судно пыталось нанести ущерб экспорту иранской нефти

Иранская армия сообщила о задержании иностранного нефтяного танкера, который, как утверждается, «пытался нанести ущерб экспорту иранской нефти, воспользовавшись ситуацией в регионе».

Как передает государственное агентство IRNA, морские коммандос ВМС Ирана провели операцию против иностранного нефтяного танкера под названием Ocean Koi.

Сообщается, что танкер, который, по утверждению иранской стороны, «пытался нанести ущерб экспорту иранской нефти, используя региональные условия», был захвачен иранскими морскими силами и отбуксирован к южному побережью страны.

Точная информация о месте и времени проведения операции не приводится. На опубликованных кадрах видно, как иранские коммандос в ночное время приблизились к танкеру на скоростных катерах и поднялись на борт судна.