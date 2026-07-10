Тегеран также резко осудил высказывания президента США Дональда Трампа в адрес иранского руководства

Иран: Сионистский режим не сможет чувствовать себя в безопасности после ответа бойцов Тегеран также резко осудил высказывания президента США Дональда Трампа в адрес иранского руководства

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохаммад Багер Золькадр заявил, что Израиль не будет чувствовать себя в безопасности после атак на территорию Исламской Республики.

Комментируя последние удары по Ирану, Золькадр подчеркнул, что Тегеран намерен отвечать на подобные действия.

«Как мы уже заявляли ранее, на любую атаку по объектам инфраструктуры будет дан соразмерный ответ. Сионистский режим, стоящий за этими нападениями, также не будет чувствовать себя в безопасности перед ответом наших бойцов», — заявил он.

Золькадр также резко отреагировал на, как он выразился, «оскорбительные» заявления президента США Дональда Трампа в адрес иранского руководства.

«Высказывания Трампа, которого называют одной из самых ненавистных фигур в мире, в адрес иранского народа, переживающего траур, вполне соответствуют ему самому», — сказал секретарь Совбеза.

Ранее Дональд Трамп, выступая на саммите НАТО в Анкаре, заявил о прекращении режима прекращения огня с Ираном и, обращаясь к иранскому руководству, использовал выражения «лжецы», «мерзавцы», «недобросовестные», «склонные к насилию» и «больные люди».

Для прекращения вооруженного конфликта США и Иран 14 июня подписали Исламабадское соглашение, предусматривающее 60-дневный переговорный процесс для достижения окончательного урегулирования.

8 июля американские военные начали новые удары по территории Ирана, после чего Тегеран в ответ нанес удары по американским военным базам, расположенным в соседних странах.