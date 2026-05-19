Иран раскрыл детали предложения, переданного США по возможному соглашению Тегеран потребовал отмены санкций и вывода американских сил в новом предложении США

Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади заявил, что в последнем предложении, направленном США с целью прекращения войны, Тегеран потребовал отмены всех односторонних санкций и решений Совета Безопасности ООН против Ирана, а также вывода американских сил из региона вокруг Ирана.

По данным иранского агентства IRNA, Гарибабади представил подробный отчет о текущем состоянии дипломатического процесса Иран–США и предложении Тегерана в ходе встречи с членами парламентской комиссии по национальной безопасности и внешней политике.

Он подчеркнул, что сохранение права Ирана на обогащение урана и использование ядерной энергии в мирных целях является одним из ключевых принципов переговоров.

В предложении Ирана также содержатся требования о прекращении войны на всех фронтах, включая Ливан, снятии морской блокады США, возвращении иранских активов и компенсации ущерба от санкций. Кроме того, Тегеран настаивает на полной отмене санкций и выводе американских сил из региона.

В ходе заседания депутаты также обсудили процесс переговоров и задали ряд вопросов заместителю министра.