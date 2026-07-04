Иран раскритиковал планы Британии и Франции создать «многонациональную миссию» в Ормузском проливе

Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади резко отреагировал на заявления Великобритании и Франции о готовности сформировать в Ормузском проливе «Многонациональную военную оперативную группу». Об этом говорится в сообщении замглавы МИД Ирана в социальной сети американской компании X, в котором дипломат прокомментировал совместное заявление президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера по ситуации в Ормузском проливе.

«Ормузский пролив — это не место для военных парадов внерегиональных держав. Иран, как гарант и ответственная сторона за безопасность пролива, предостерегает от любых военных действий в этом чувствительном водном пути», - сказал он.

«Безопасность Ормузского пролива — ответственность прибрежных государств. Те, кто провоцирует кризис, будут нести ответственность за последствия своих авантюр. Это серьезное предупреждение», - подчеркнул Гарибабади.