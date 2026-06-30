Нет необходимости во вмешательстве других сторон - официальный представитель МИД Ирана Исмаил Бекаи

Иран: разминирование Ормузского пролива входит в компетенцию Тегерана Нет необходимости во вмешательстве других сторон - официальный представитель МИД Ирана Исмаил Бекаи

Вопрос разминирования Ормузского пролива находится в зоне ответственности Ирана, нет необходимости во вмешательстве других сторон. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Бекаи, комментируя вопрос разминирования Ормузского пролива.

Бекаи ответил на вопросы журналистов на еженедельной пресс-конференции в столице страны Тегеране.

Комментируя заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Париж будет сотрудничать с партнерами для разминирования Ормузского пролива, Бекаи сказал, что вопрос разминирования Ормузского пролива находится в зоне ответственности Ирана. «Нет необходимости во вмешательстве других сторон. Высказывание мнения по каждому вопросу не означает принятие ответственности», - подчеркнул он.

Напомнив, что в настоящее время у Ирана нет запланированной встречи с США, Бекаи отметил, что работа по реализации пункта об освобождении замороженных активов Ирана продолжается. «Мы надеемся, что она приведет к результату», - добавил он.

Бекаи подчеркнул, что для начала переговорного процесса с США необходимо выполнить положения меморандума о взаимопонимании и обеспечить постоянный характер их реализации.

«Мы будем выполнять свои обязательства до тех пор, пока другая сторона выполняет свои. Завтра наша экспертная группа проведет в Дохе переговоры с катарской стороной по вопросу замороженных активов», - сказал он.

Оценивая последние удары США по Ирану, Бекаи заявил, что Тегеран не оставил без ответа ни одного действия. «Наши вооруженные силы обладают возможностями для ответа на любую атаку», - резюмировал представитель МИД Ирана.