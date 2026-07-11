В результате американских атак погибли 17 человек, в том числе одна женщина, еще 115 получили ранения, - представитель Минздрава Ирана

Иран: При ударах США 8–9 июля погибли 17 человек, 115 получили ранения В результате американских атак погибли 17 человек, в том числе одна женщина, еще 115 получили ранения, - представитель Минздрава Ирана

В результате ударов США, нанесенных по территории Ирана 8–9 июля, погибли 17 человек, еще 115 получили ранения. Об этом сообщил официальный представитель Минздрава Ирана Хосейн Керманпур, комментируя американские удары, нанесенные 8–9 июля по шести городам страны.

По его словам, в результате атак погибли 17 человек, в том числе одна женщина, еще 115 получили ранения.

После того, как Иран атаковал несколько судов в Ормузском проливе, обвинив их в «нескоординированных действиях», США, несмотря на достигнутые ранее договоренности с Тегераном, 8–9 июля нанесли удары по южным районам Ирана, а также по провинции Голестан на севере страны.

Иран, в свою очередь, нанес удары по американским военным базам в Бахрейне, Кувейте и Иордании.