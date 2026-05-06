Иран призвал ОАЭ прекратить «сотрудничество с США и Израилем»

Министерство иностранных дел Ирана призвало Объединенные Арабские Эмираты прекратить «соучастие» с США и Израилем.

В письменном заявлении МИД Ирана утверждается, что обвинения со стороны властей Абу-Даби о том, что Тегеран якобы наносил ракетные и беспилотные удары по территории ОАЭ, не соответствуют действительности.

В документе подчеркивается, что действия иранских вооруженных сил осуществляются в рамках самообороны и направлены «исключительно на отражение агрессии США». Также приводятся следующие заявления:

«В последние два дня незаконные и провокационные действия американских террористических военных сил в регионе усилились, а их перемещения на море под видом гуманитарной помощи осуществляются обманным образом. В то же время власти Абу-Даби сотрудничают с американским агрессором. Такой подход нарушает принципы добрососедства и основные положения Устава ООН. Несмотря на это, Иран проявляет максимальную сдержанность в интересах региона и исламской уммы».

Также в заявлении говорится, что ОАЭ не должны продолжать «соучастие» с США и Израилем.

МИД Ирана осудил сотрудничество Абу-Даби с «воюющими против Ирана сторонами», включая размещение военных баз и техники, и подчеркнул, что Тегеран «не откажется от принятия необходимых мер для защиты своих интересов и национальной безопасности».