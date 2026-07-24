Иранские военные призвали держаться на расстоянии не менее 500 метров от мест дислокации американских военных

Иран призвал жителей стран региона держаться подальше от мест размещения американских военных Иранские военные призвали держаться на расстоянии не менее 500 метров от мест дислокации американских военных

Корпус стражей исламской революции (КСИР) призвал жителей стран региона держаться подальше от районов размещения американских войск в радиусе не менее 500 метров.

Согласно сообщению КСИР, США продолжают наносить удары по Ирану, тогда как иранские Вооруженные силы отвечают на эти атаки.

Большое число американских военнослужащих, дислоцированных на военных базах США в странах региона, покинули свои базы и разместились в зданиях, расположенных в центрах городов,- отметили в КСИР.

Иранские военные призвали жителей этих стран держаться на расстоянии не менее 500 метров от мест, где «тайно или скрытно размещаются» американские военные.