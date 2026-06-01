Иран предупредил жителей северного Израиля о необходимости эвакуации в случае атаки на Бейрут Тегеран утверждает, что Ормузский пролив остается под контролем Ирана

Центральный штаб иранской организации «Хатам аль-Анбия» в понедельник, 1 июня предупредил жителей северного Израиля о необходимости покинуть этот район, если Израиль воплотит в жизнь свои угрозы о расширении атак на Бейрут и его южные пригороды.

Об это говорится в заявлении, опубликованном государственным информационным агентством ИРНА.

Штаб организации заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил бомбардировками Бейрута и района Дахие в ливанской столице, и выпустила предупреждения об эвакуации для жителей этих районов, в случае реализации таких угроз жители северного Израиля и военных поселений должны покинуть этот район, если они хотят избежать вреда.

В сообщении на американской социальной сети X разведывательная организация Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявила, что Тегеран рассматривает любое пересечение так называемых «красных линий» в Ливане и Газе как прямую войну и попытку нанести ущерб национальной безопасности Ирана и так называемой «оси сопротивления».

В заявлении говорится, что Иран ответит тем, что он назвал «оборонительными операциями», включая «открытие новых фронтов», при этом сохраняя свои позиции в Ормузском проливе.

«Кто сеет ветер, тот пожнёт бурю», — говорится в сообщении.

Отдельно Мохсен Резаи, советник верховного лидера Ирана, заявил, что Ормузский пролив остается под контролем Ирана, и предупредил, что Тегеран не допустит того, что он назвал продолжением морской блокады.

«Ормузский пролив находится под контролем Ирана. Мы не допустим продолжения морской блокады, равно как и дальнейшей эскалации в Ливане», — написал Резаи.