При этом суда будут обязаны заранее запрашивать разрешение на движение по пролив

Иран предоставит бесплатный проход через Ормузский пролив на 60 дней При этом суда будут обязаны заранее запрашивать разрешение на движение по пролив

В течение 60 дней, на протяжении которых США и Иран будут вести переговоры, суда смогут бесплатно пересекать Ормузский пролив. Об этом говорится в сообщении иранского Управления по делам Персидского залива (PGSA).

При этом суда будут обязаны заранее запрашивать разрешение на движение по пролив.

«Чтобы избежать задержек во время входа или выхода из Ормузского пролива, необходимо, чтобы запросы на проход со всей необходимой информацией были направлены как минимум за 48 часов до попадания в район пролива», - говорится в заявлении, опубликованном в социальной сети американской компании X.

Отмечается, что в течение указанного периода все расходы за проход возьмут на себя иранские власти.

Согласно заявлению, владельцы судов должны будут координировать время и маршрут прохода с иранской стороной, поскольку в проливе все еще остались заминированные районы.

Договоренность между Ираном и США

Иран и США 14 июня объявили о достижении 14-пунткного меморандума о взаимопонимании, предусматривающего прекращение огня и урегулирование разногласий между сторонами путем переговоров в рамках посреднического процесса при участии Пакистана.

Так называемый Исламабадский меморандум вступил в силу 18 июня после того, как его в электронном виде подписали президент Ирана Масуд Пезешкиан и президент США Дональд Трамп.

Меморандум включает такие пункты, как прекращение огня, включая Ливан, открытие Ормузского пролива и снятие американской морской блокады с Ирана.