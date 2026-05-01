Иран потребовал компенсации от стран Персидского залива Страны, предоставившие свою территорию для атак на Иран, должны быть привлечены к ответственности, заявил постпред ИРИ при ООН

Страны, поддерживавшие нападения США и Израиля на Иран или позволявшие использовать для этого свою территорию, воздушное пространство или воды, должны быть привлечены к ответственности и понести соответствующие последствия.

Об этом заявил постоянный представитель ИРИ при ООН Амир Саид Иравани, сообщает иранское официальное информагентство IRNA.

Дипломат назвал Катар, Бахрейн, Саудовскую Аравию, ОАЭ, Кувейт и Иорданию, призвав их взять на себя ответственность за «полную компенсацию» за ущерб, нанесенный Тегерану во время конфликта.

Упомянутые шесть арабских стран в совместном письме в ООН осудили удары Ирана по их территории, обвинив Тегеран в атаках на гражданские и жилые объекты.





