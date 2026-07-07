Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что народ и армия страны не поддаются влиянию угроз

Иран: Пока угрозы сохраняются, переговоры с США по окончательному соглашению не начнутся Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что народ и армия страны не поддаются влиянию угроз

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что переговоры по достижению окончательного соглашения не начнутся, если угрозы в адрес его страны будут продолжаться.

Аракчи сделал соответствующее заявление в публикации на странице в социальной сети американской компании X.

Указав на церемонию похорон бывшего лидера страны Али Хаменеи, Аракчи отметил, что миллионы иранцев собрались, чтобы почтить его память.

По словам министра, народ и армия Ирана не поддаются влиянию каких-либо угроз.

Сославшись на статью 13 меморандума о взаимопонимании, Аракчи заявил, что в случае продолжения угроз (со стороны США) переговоры по достижению окончательного соглашения начаты не будут.