Иран передал новый проект соглашения США через Пакистан Подробности содержания предложения не раскрываются

Иран передал новый проект соглашения для США через Пакистан, выступающий посредником в переговорах между сторонами.

Как сообщает иранское государственное агентство IRNA, «Иран вечером в четверг, 30 апреля, передал Пакистану, выступающему посредником в переговорах с США, текст окончательного проекта переговорного документа».

Подробности содержания предложения не раскрываются.

Ранее Иран уже направлял через Пакистан предложение, содержащее условия прекращения войны, для передачи американской стороне.

По данным иранских СМИ, Тегеран выразил готовность обсуждать вопросы окончательного завершения войны и открытия Ормузского пролива, однако предложил рассматривать свою ядерную программу только после установления постоянного режима прекращения огня.

Сообщалось, что президент США Дональд Трамп отклонил данное предложение Тегерана.