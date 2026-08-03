МИД Ирана также заявил об отсутствии переговоров с США

Иран: переговоры с Оманом касаются обеспечения безопасного прохода судов через пролив МИД Ирана также заявил об отсутствии переговоров с США

Представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи заявил, что Тегеран не ведет переговоров с США, а контакты с Оманом направлены на обеспечение безопасного прохода судов через Ормузский пролив.

Багаи выступил с заявлением на еженедельной пресс-конференции в столице Ирана Тегеране, где прокомментировал актуальные события.

По его словам, переговоры с Оманом направлены на определение нового временного маршрута для обеспечения безопасного движения судов через Ормузский пролив.

«Мы не ведем переговоров с США. Переговоры с Оманом сосредоточены на безопасном проходе судов через Ормузский пролив. Пока продолжаются морская блокада и атаки США, ситуация в Ормузском проливе останется без изменений», — заявил представитель иранского МИД.

Багаи отметил, что в настоящее время посредником между сторонами выступает Пакистан, а Катар оказывает поддержку посредническим усилиям.

Он также заявил, что Китай обеспокоен ростом напряженности и нестабильности в регионе и предпринимает усилия для предотвращения дальнейшего ухудшения ситуации.

По словам представителя МИД Ирана, «агрессивная позиция» в отношении Тегерана может быть предотвращена только посредством силы и сдерживания. Он добавил, что США угрожают безопасности не только Ирана, но и всех стран региона.

Багаи также заявил, что использование США своих военных баз в регионе усиливает нестабильность.

Комментируя жесткие заявления президента США Дональда Трампа в адрес Ирана, представитель иранского внешнеполитического ведомства сказал: «Давайте останемся иранцами. У нас есть собственная мораль. Не думаю, что мы должны брать пример с плохих слов других».

Багаи также прокомментировал атаку Украины на судно, принадлежащее Ирану, в Каспийском море.

Он отметил, что украинские официальные лица заявили, что произошедшее не было преднамеренным, однако президент Украины Владимир Зеленский сделал заявления иного характера.

«Мы ждем, предпримет ли Украина шаги для подтверждения своих заявлений о том, что этот инцидент не был преднамеренным. Мы примем необходимые меры, чтобы подобные события больше не повторялись», — заявил Багаи.