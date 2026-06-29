Иран отверг план по разминирования Ормузского пролива и предупредил Францию о «провокациях» Мы настоятельно рекомендуем Франции не усложнять ситуацию своими провокациями - заявил замглавы МИД Ирана Казим Гарибабади

В понедельник, 29 июня Иран отклонил поддержанное Францией предложение о сотрудничестве в области разминирования Ормузского пролива, предупредив Париж о том, что он назвал «провокациями», которые могут еще больше осложнить и без того напряженную ситуацию на море.

Заместитель министра иностранных дел по правовым и международным вопросам Казим Гарибабади в своем посте в американской социальной сети X отметил, что в соответствии с Исламабадским меморандумом о взаимопонимании операции по разминированию в этом стратегически важном водном пути будут проводиться «исключительно Ираном», а не какой-либо другой страной.

Он добавил, что какие-либо параллельные договоренности или участие иностранных сил в операциях по разминированию не будут допускаться, подчеркнув, что текущая обстановка в проливе остается «напряженной и сложной».

«Мы настоятельно рекомендуем Франции не усложнять ситуацию своими провокациями», — написал Гарибабади.

Его заявление прозвучало после того, как президент Франции Эммануэль Макрон сообщил в социальной сети американской компании X, что Франция и Оман приняли решение совместно, в координации с партнерами, заниматься разминированием Ормузского пролива с целью обеспечения безопасности морских путей и «свободного и безусловного» прохода через этот стратегический водный путь.

Макрон высказался по этому поводу после переговоров в Париже с султаном Омана Хейтамом бин Тариком, который находится с первым официальным визитом во Францию.

Иран неоднократно заявлял, что управление судоходством, операции по разминированию и временные морские договоренности в Ормузском проливе регулируются статьёй 5 Исламабадского меморандума и остаются под координацией Ирана как прибрежного государства.

Пролив Ормуз, один из важнейших в мире энергетических узлов, остается в центре региональной напряженности с момента начала военных действий 28 февраля и вступления в силу 18 июня меморандума между Ираном и США о восстановлении морского транзита и создании временных механизмов судоходства.