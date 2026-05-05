Иран отверг обвинения в атаке на нефтяные объекты в ОАЭ Тегеран возложил ответственность за инцидент в Фуджейре на действия США в Ормузском проливе

Высокопоставленный иранский военный представитель опроверг утверждения о причастности Тегерана к атаке на нефтяные объекты в эмирате Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах.

В комментарии государственному телевидению Ирана неназванный военный заявил, что страна не планировала нападения на нефтяную инфраструктуру в порту Фуджейры.

«У Ирана не было заранее спланированной попытки атаки на данные объекты. Произошедшее стало результатом авантюрных действий американской армии, направленных на обеспечение незаконного прохода судов по запрещенным маршрутам в Ормузском проливе. Ответственность за это лежит на вооруженных силах США», — отметил он.

Иранский представитель также призвал американские власти «отказаться от недопустимой практики применения силы в дипломатии» и подчеркнул, что США должны прекратить военную авантюрность в этом чувствительном нефтяном регионе, влияющем на экономики многих стран мира.

Ранее появились сообщения о том, что из Ирана были осуществлены атаки с использованием беспилотников по территории ОАЭ и Омана. Власти ОАЭ заявили о пожаре в промышленной нефтяной зоне в Фуджейре и сообщили, что в результате атаки пострадали три человека.