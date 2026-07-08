МИД Ирана подчеркивает, что решение Министерства финансов США представляет собой «вопиющее нарушение» статьи 15 меморандума, и возложило на Вашингтон ответственность за последствия

Иран осудил США за «вопиющее» нарушение Исламабадского меморандума МИД Ирана подчеркивает, что решение Министерства финансов США представляет собой «вопиющее нарушение» статьи 15 меморандума, и возложило на Вашингтон ответственность за последствия

В среду, 7 июля рано утром Иран после того как Вашингтон отменил временную приостановку санкций в отношении продаж иранской нефти, осудил США за «вопиющее» нарушение Исламабадского меморандума о взаимопонимании — соглашения о прекращении огня, подписанного между двумя сторонами.

В своём заявлении Министерство иностранных дел Ирана отметило, что решение Министерства финансов США представляет собой «вопиющее нарушение» статьи 15 меморандума, и возложило на Вашингтон ответственность за последствия.

Министерство отметило, что этот шаг, предпринятый менее чем через 20 дней после подписания меморандума, подчёркивает то, что оно назвало недобросовестностью, ненадежностью и невыполнением своих обязательств со стороны правительства США.

В заявлении отмечается, что Иран действовал «в полной мере добросовестно» и задействовал все имеющиеся ресурсы для выполнения своих обязательств по меморандуму с момента его подписания.

МИД Ирана обвинило Вашингтон в неоднократных нарушениях меморандума, при этом пытаясь оправдать эти нарушения под различными предлогами.

Ведомство также предупредило о последствиях того, что оно назвало нарушением соглашения со стороны США, заявив, что Иран примет любые меры, которые сочтет необходимыми для защиты своих национальных интересов и безопасности.