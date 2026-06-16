Остров стал одной из основных целей атак в ходе войны, поскольку является главным нефтяным терминалом страны, - власти

Иран: остров Харк за время конфликта подвергся 548 атакам Остров стал одной из основных целей атак в ходе войны, поскольку является главным нефтяным терминалом страны, - власти

Остров Харк, главный нефтяной терминал Ирана в Персидском заливе, 548 раз стал мишенью атак за время войны, начавшейся после ударов США и Израиля 28 февраля. Об этом пишет иранская газета Shargh со ссылкой на представителя власти острова Харк, входящего в состав провинции Бушер, Негахдара Хусейнпур, который выступил на конференции с участием президента Ирана Масуда Пезешкиана и министра внутренних дел Эскандара Момени.

Хусейнпур заявил, что остров стал одной из основных целей атак в ходе войны, поскольку является главным нефтяным терминалом страны.

Приводя данные о нанесенных ударах, Хусейнпур сообщил, что в ходе конфликта было зафиксировано более 548 ракетных ударов, нанесенных по острову Харк.

«В ходе одной из самых мощных атак, 17 марта, было нанесено 50 ударов», - сказал он.

США атаковывали пассажирские суда, чтобы отрезать остров от материка

По словам Хусейнпура, США также нанесли удары по шести пассажирским судам в попытке прервать сообщение острова с материком.

Благодаря задействованию государственных катеров и рыболовецких судов удалось обеспечить бесперебойное сообщение с островом для местных жителей и работников, а также предотвратить его изоляцию от материковой части страны, - отметил представитель власти.

Хусейнпур подчеркнул, что, в период боевых действий через остров Харк осуществлялось более 90 % нефтяного экспорта Ирана, несмотря на продолжающиеся атаки.

Остров Харк, расположенный примерно в 30 километрах от побережья Ирана и в 55 километрах от порта Бушер, считается главным нефтяным экспортным терминалом страны.

Остров, о намерении установить контроль над которым неоднократно заявлял президент США Дональд Трамп, в течение всей войны неоднократно становился мишенью американских ударов.