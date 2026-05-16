За специализированные услуги, предоставляемые в рамках механизма, будет взиматься соответствующая плата, - Эбрахим Азизи

Иран: Ормузский пролив будет открыт только для сторон, сотрудничающих с Тегераном За специализированные услуги, предоставляемые в рамках механизма, будет взиматься соответствующая плата, - Эбрахим Азизи

Ормузский пролив будет открыт только для сторон, сотрудничающих с Тегераном, тогда как за предоставление «специализированных услуг» в рамках нового механизма прохода через пролив будет взиматься плата. Об этом сообщил в соцсети американской компании Х глава комиссии парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи, комментируя информацию о механизме контроля судоходства в Ормузском проливе.

Азизи отметил, что механизм, детали которого будут объявлены позднее, разработан «в целях обеспечения национального суверенитета Ирана и безопасности международной торговли».

По его словам, проход через Ормузский пролив будет осуществляться по определенному маршруту.

«В рамках этого процесса воспользоваться маршрутом смогут только торговые суда и стороны, сотрудничающие с Ираном. За специализированные услуги, предоставляемые в рамках данного механизма, будет взиматься соответствующая плата», — сказал Азизи.

Иранский парламентарий также упомянул операцию «Проект свободы», которая, по утверждению США, направлена на обеспечение прохода судов, застрявших в Ормузском проливе.

«Этот маршрут останется закрытым для операторов так называемого «Проекта свободы», — подчеркнул он.

Во время войны, начавшейся 28 февраля после атак США и Израиля на Иран, Тегеран перекрыл Ормузский пролив и наносил удары ракетами и беспилотниками по судам, которые предпринимали попытки пройти через него «без разрешения».

Ранее иранские власти сообщали, что в парламенте подготовлен законопроект, предусматривающий взимание платы за «безопасный проход» через Ормузский пролив после окончания войны.

Верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи ранее заявил, что страна намерена внедрить «новый план управления» в Ормузском проливе.