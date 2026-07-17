В среду Трамп сказал, что американке, удерживаемой Тегераном, разрешили покинуть страну

Иран опроверг заявление Трампа об освобождении гражданки США В среду Трамп сказал, что американке, удерживаемой Тегераном, разрешили покинуть страну

Судебные органы Ирана опровергли заявления президента США Дональда Трампа о том, что Тегеран освободил американку, арестованную в декабре 2024 года.

«Ни один американский шпион не был освобожден из тюрьмы», — говорится в заявлении судебных органов, опубликованном полуофициальным телеканалом Press TV.

В среду Трамп сказал, что американке, удерживаемой Тегераном, разрешили покинуть страну.

По его словам, эта женщина, которую позже её адвокат идентифицировал как Дену Карари, была незаконно задержана и «сейчас находится в безопасности за пределами Ирана и чувствует себя хорошо».

«Соединённые Штаты Америки высоко ценят этот жест доброй воли со стороны Ирана!» — написал Трамп в Truth Social.