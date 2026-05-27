Условия и правила прохода через Ормузский пролив будут отличаться от тех, что действовали до начала войны против Ирана - отметил Али Бакири

Иран обсуждает с Оманом вопрос о создании нового механизма в Ормузском проливе Условия и правила прохода через Ормузский пролив будут отличаться от тех, что действовали до начала войны против Ирана - отметил Али Бакири

Заместитель председателя Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Бакири заявил, что Тегеран ведет переговоры с Оманом о создании нового механизма регулирования морского судоходства в Ормузском проливе, а в рамках продолжающихся косвенных переговоров с США вопрос об урановых запасах не стоит на повестке дня.

По данным полуофициального иранского информационного агентства «Тесним», Бакири, участвующий в 14-й Международной конференции высокопоставленных представителей органов безопасности, проходящей в Москве, выступил с заявлениями для СМИ.

Отметив, что с США пока не достигнуто соглашение по поводу Ормузского пролива, Бакири сказал: «Иран и Оман, прибрежные соседние страны, ведут переговоры с целью определения нового механизма прохода через Ормузский пролив. Условия и правила прохода через Ормузский пролив будут отличаться от тех, что действовали до начала войны против Ирана», — сказал он.

По его словам, косвенные переговоры с США продолжаются и что вопрос о будущем запасов обогащенного урана Ирана не стоит на повестке дня переговоров: «Пока не будет достигнуто соглашение по всем вопросам, мы считаем, что соглашение по ни одному вопросу не достигнуто».