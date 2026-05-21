Иран обнародовал карту контролируемой им зоны в Ормузском проливе Иранское управление «водных путей Персидского залива» определило зону контроля в Ормузском проливе

Иранское управление «водных путей Персидского залива», созданное с целью регулирования прохода судов через Ормузский пролив, объявило зоны контролируемых им границ.

Управление опубликовало карту с обозначением контрольных границ в Ормузском проливе в социальной сети американской компании Х.

Согласно опубликованным данным, зона контроля охватывает на востоке участок между районом горы Мубарак в Иране и линией Южной Фуджейры в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), а на западе — линию между иранским островом Кешм и Умм-эль-Кувейном в ОАЭ.

Командование военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР) 4 мая также публиковало карту контролируемых районов в Ормузском проливе, где были обозначены те же границы.