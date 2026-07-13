Мы удержим Ормузский пролив, вероятно, мы будем им управлять - заявил ранее президент США Дональд Трамп

Иран: Не допустим вмешательства США в Ормузский пролив Мы удержим Ормузский пролив, вероятно, мы будем им управлять - заявил ранее президент США Дональд Трамп

Пресс-секретарь Центрального штаба «Хатемуль-Анбия» — подразделения Вооруженных сил Ирана, ведущего боевые действия, — полковник Ибрагим Зульфикари, комментируя заявление президента США Дональда Трампа по поводу Ормузского пролива, заявил: «Мы не позволили и не позволим США вмешиваться в дела Ормузского пролива».

Зульфикари ответил на заявления президента США Трампа, который сказал: «Мы удержим (Хормузский) пролив. Вероятно, мы будем им управлять».

Отметив, что попытки США вмешаться в ситуацию в Ормузском проливе ставят под угрозу безопасность региона и морскую торговлю, Зюльфикари добавил: «Как и в предыдущих предупреждениях, мы ни в коем случае не допускаем и не допустим вмешательства США в Ормузский пролив».

Он предупредил, что судам, желающим пройти через Ормузский пролив без разрешения Вооруженных сил Ирана и без использования маршрута, определенного Ираном, будет оказано сопротивление, и добавил: «Операции, проведенные в последние дни иранской армией и Корпусом стражей исламской революции, являются ярким доказательством этого».

Обратившись с предупреждением к странам региона, пресс-секретарь заявил, что оказание логистической поддержки нападениям США будет расценено как объявление войны, а распространение конфликта в регионе затронет все страны региона.

По его словам, «источником нестабильности в регионе являются США и страны, сотрудничающие с ними», и вновь подчеркнул, что сотрудничество стран региона с США повышает риск войны.

Ранее в эфире канала Fox News президент Трамп высказался по поводу Ирана словами: «Мы удержим Ормузский пролив. Вероятно, мы будем им управлять. Мы станем стражами пролива».