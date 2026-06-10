Гробов с американцами будет гораздо больше, чем сказал Трамп - заявил Ибрагим Азизи

Иран: На этот раз война не ограничится пределами региона Гробов с американцами будет гораздо больше, чем сказал Трамп - заявил Ибрагим Азизи

Председатель Комиссии по национальной безопасности и внешней политике Меджлиса Ирана Ибрагим Азизи, комментируя угрозы США о нападении на Иран, заявил: «На этот раз война не ограничится пределами региона».

Азизи опубликовал сообщение в отношении США на своей странице в американской социальной сети X.

Заявив, что они не боятся воевать с проигравшими, Азизи отметил: «Гробных ящиков с американцами будет гораздо больше, чем сказал Трамп. Потому что на этот раз война не ограничится регионом. Посмотрим, что будет».

Ранее президент США Дональд Трамп, заявив, что они нанесут удар по Ирану после сбития американского вертолета и что у них есть на это право, сказал: «Вчера мы нанесли по ним сильный удар, и сегодня мы снова ударим по ним».