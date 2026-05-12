Официальный представитель правительства Ирана Фатима Мухаджерани заявила, что Тегеран продолжает вести дипломатию в соответствии с принципами «чести, мудрости и интересов»

Иран: Наша главная цель — прочный мир Официальный представитель правительства Ирана Фатима Мухаджерани заявила, что Тегеран продолжает вести дипломатию в соответствии с принципами «чести, мудрости и интересов»

Официальный представитель правительства Ирана Фатима Мухаджерани заявила: «Мы начеку, но наша главная цель — прочный мир».



По данным иранского государственного телевидения, Мухаджерани оценила текущую ситуацию на пресс-конференции, состоявшейся в столице Тегеране.



«Наша родина неоднократно подвергалась нападениям, но Иран каждый раз возрождался из пепла. И на этот раз мы сильны, мы входим в число сверхдержав, и мы снова залечим раны», - сказала она.



Она добавила, что они 40 дней воевали с величайшей державой мира: «Мы по-прежнему начеку и ждем определения рамок переговоров. Наша главная цель — прочный мир».



По ее словам, Тегеран продолжает вести дипломатию в соответствии с принципами «чести, мудрости и интересов».

- Когда ситуация нормализуется, интернет тоже вернется к нормальному режиму работы



Затронув тему различных интернет-тарифных планов, вызвавших в стране споры и не позволяющих некоторым пользователям выходить на международную связь, Мухаджерани подчеркнула, что они рассматривают доступ к интернету как одно из прав граждан. Цель правительства заключается в обеспечении справедливого доступа населения к интернету и борьбе с любой дискриминацией.



Отвечая на вопрос о том, когда будут устранены проблемы с доступом к интернету, Мухаджерани сказала: «Когда ситуация нормализуется, интернет тоже вернется к нормальному режиму работы».