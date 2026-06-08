ВС Ирана заявили, что, если Израиль расширит атаки на Ливан или ответит на действия Ирана, он столкнется с еще более разрушительными ударами

Иран нанес ракетные удары по Израилю ВС Ирана заявили, что, если Израиль расширит атаки на Ливан или ответит на действия Ирана, он столкнется с еще более разрушительными ударами

Армия Израиля сообщила о срабатывании ПВО из-за ракетной атаки Ирана.

Отмечается, что на севере Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги после третьей волны ракетных ударов со стороны Ирана.

ВС Ирана заявили, что, если Израиль расширит атаки на Ливан или ответит на действия Ирана, он столкнется с еще более разрушительными ударами.

Управление гражданской авиации Ирана объявило о закрытии до дальнейшего уведомления воздушного пространства на западе страны.

Советник Верховного лидера Ирана аятоллы Моджтабы Хаменеи и бывший главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), генерал-майор Мохсен Резаи, комментируя ракетный удар по Израилю заявил, что «Иран неоднократно предупреждал, что не потерпит нарушений режима прекращения огня и атак на Ливан».

«Агрессоры получили свой ответ сегодня вечером. Этот ответ служит предупреждением о необходимости прекратить их действия. Любой дальнейший шаг встретит сокрушительный отпор»,-написал он в соцсети американской компании Х.

-Трамп призвал Иран сфокусироваться на переговорах

Президент США Дональд Трамп заявил, что Ирану после нанесения ракетного удара по Израилю следует сконцентрироваться на переговорах.

«Я бы сказал Ирану: вы запустили ваши ракеты, и этого достаточно. Возвращайтесь за стол переговоров и заключите с нами сделку», - приводит слова главы Белого дома Fox News.