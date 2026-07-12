Беспрепятственный проход кораблей возможен только после «восстановления мира и стабильности», заявили в Тегеране

Иран назвал условия прохода через Ормузский пролив Беспрепятственный проход кораблей возможен только после «восстановления мира и стабильности», заявили в Тегеране

Заявки на проход через Ормузский пролив будут рассматриваться в порядке очередности только после восстановления «мира и стабильности» в регионе, после чего будут выдаваться необходимые разрешения. Об этом говорится в заявлении созданного Ираном для регулирования судоходства в Ормузском проливе «Управления водных путей Персидского залива»

В сообщении, опубликованном в социальной сети американской компании X, отмечается, что в последние дни проход через Ормузский пролив оказался невозможен из-за «незаконных» действий вооруженных сил США в регионе.

Кроме того, ведомство призвало обращаться за получением разрешения на проход через Ормузский пролив исключительно через официальный сайт «Управления водных путей Персидского залива».