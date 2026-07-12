Иран назвал условия прохода через Ормузский пролив

Tolga Akbaba, Abdulrahman Yusupov, Ekip
12 Июля 2026•Обновить: 12 Июля 2026
Заявки на проход через Ормузский пролив будут рассматриваться в порядке очередности только после восстановления «мира и стабильности» в регионе, после чего будут выдаваться необходимые разрешения. Об этом говорится в заявлении созданного Ираном для регулирования судоходства в Ормузском проливе «Управления водных путей Персидского залива»
В сообщении, опубликованном в социальной сети американской компании X, отмечается, что в последние дни проход через Ормузский пролив оказался невозможен из-за «незаконных» действий вооруженных сил США в регионе.
Кроме того, ведомство призвало обращаться за получением разрешения на проход через Ормузский пролив исключительно через официальный сайт «Управления водных путей Персидского залива».